College football

Alabama QB Ty Simpson threw three TD passes against Auburn

 Photo courtesy of Alabama Athletics

Ty Simpson and Isaiah Horton combined for three touchdown passes, all three scores covering no more than six yards, as Alabama held off Auburn for a 27-20 Iron Bowl victory at Jordan-Hare Stadium Saturday night.

The victory sends Alabama, 10-2 overall, 7-1 in the SEC standings and No. 10 in the College Football Playoff top 25 rankings, to next Saturday’s SEC Championship Game against Georgia at Atlanta’s Mercedes-Benz Stadium. Kickoff is set for 3 p.m. CST. The game will be televised by ABC. Alabama has now won six straight games against Auburn.

