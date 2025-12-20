Alabama football

Alabama's Lotzeir Brooks hauls in a Ty Simpson pass

 Photo courtesy of SECSports.com

At the beginning Friday night it appeared those who expressed their disapproval Alabama had earned a spot in the College Football Playoff (CFP) might have a point. Oklahoma, in front of a loud and enthusiastic home crowd, dominated Alabama in their first-round meeting in the early going.

But at the end, having produced 27 unanswered points, Alabama proved itself the better team on the night, defeating the Sooners 34-24 and advancing to the Rose Bowl to face No. 1-ranked and undefeated Indiana in the CFP quarterfinals on New Year’s Day.

