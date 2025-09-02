College football

FSU moved from unranked to No. 14 in the AP Top 25 poll with win over Alabama

 Photo by Susan Erdelyl, courtesy of Florida State University Athletics

It was an interesting first week of college football, and based on the results of several big games, it was interesting to check out the Associated Press Top 25 poll when it surfaced Tuesday afternoon.

As expected, preseason No. 3 Ohio State, following its win over preseason No. 1 Texas, jumped to the top spot. Penn State remained at No. 2 and LSU, ranked No. 9 in the preseason, jumped to No. 3 after knocking off preseason No. 4 Clemson on the road.

