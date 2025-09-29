College Football

Alabama WR Germie Bernard catches pass against Georgia

 Photo courtesy of Alabama Athletics

With its 24-21 victory over Georgia on the Bulldogs’ home field Saturday Alabama moved back into the Top 10 in the Associated Press (AP) Top 25 poll, released on Sunday.

Alabama is ranked No. 10 and is one of 10 SEC teams ranked in the AP Top 25. Ohio State held on to the top spot and Oregon, which knocked off Penn State at Penn State on Saturday — in the Nittany Lions’ “Whiteout” designated game — jumped into the No. 2 spot this week. Miami is ranked No. 3.

