College football

Vanderbilt QB Diego Pavia reacts to Commodores' win over LSU

 Photo courtesy of Vanderbilt Athletics

On the heels of its 37-20 victory over Tennessee on Saturday, Alabama jumped two spots in this week’s Associated Press Top 25 poll. The Crimson Tide are now ranked No. 4 in the poll. Alabama has defeated four straight Top 25 teams — Georgia, Vanderbilt, Missouri and Tennessee.

All of those teams remain ranked in the AP poll, with Georgia at No. 5, Vanderbilt at No. 10, Missouri at No. 15 and Tennessee at No 17 in this week’s poll. The biggest jump was claimed by Vanderbilt which moved up seven spots to No. 10. It marks the first time the Commodores have earned a Top 10 ranking in the AP poll since 1947. Vandy beat LSU 31-24 on Saturday.

