Alabama claimed the No. 2 seeding in this week’s SEC men’s basketball tournament, to be played at Nashville’s Bridgestone Arena starting Wednesday. Auburn, which has struggled all season, claimed the No. 12 seed in the 16-team tournament.

Alabama’s seeding gives it a bye until Friday’s quarterfinals. Auburn begins play on the first day of thew tournament.

