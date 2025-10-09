College football

This week’s slate of college football games for the Lagniappe staff to pick carries some interesting results. Two games — Ohio State over Illinois and Alabama over Missouri — are the only unanimous picks and yet both involve Top 25 matchups; No. 1 Ohio State vs. No. 17 Illinois and No. 8 Alabama vs. No. 14 Missouri, with both favored teams (in the staff picks) playing on the road.

One other game came within a single vote of being unanimous as Oregon received 10 votes compared to just one for Indiana. Again, it’s a matchup of Top 25 teams, Oregon holding the No. 3 spot and Indiana at No. 7 in the Associated Press Top 25. Reporter Grant McLaughlin cast the lone vote for the Hoosiers.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

