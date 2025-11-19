College football

If the College Football Playoff (CFP) began this week Alabama would be among the 12 teams competing for the national championship. The CFP selection committee released its top 25 poll Tuesday night and Alabama, which lost to Oklahoma last Saturday, fell six spots from No. 4 — which represents a first-round bye — to No. 10, which puts it on the road for its first-round game.

If the standings were to hold — and with rivalry week and conference championship games still to be played the likelihood this week’s rankings will remain the same when the final poll is released makes that nearly impossible — Alabama as the No. 10 seed would play No. 7-seed Oregon at Oregon in the first round. The winner of that game would draw No. 2-ranked Indiana in the quarterfinals.

