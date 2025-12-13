Prep football

Alabama's defense limited Mississippi's ability to move the football

 Photo courtesy of AHSAA

The Alabama team claimed its sixth consecutive victory Saturday in the 39th annual Alabama-Mississippi All-Star Classic in a 40-10 win at M.M. Roberts Stadium on the Southern Miss campus.

Alabama took control of the game early and dominated Mississippi almost from start to finish. Jackson’s E.J. Crowell, and Alabama signee, was named the Alabama Most Valuable Player, carrying the ball 10 times for 61 yards and a 20-yard touchdown. He had a 49-yard scoring run canceled by a penalty.

