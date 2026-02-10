College softball

Alabama's Vic Moten

 Photo courtesy of Alabama Athletics

Former Daphne standout Vic Moten, now at Alabama, was named the D1 Softball National Freshman of the Week and Softball America’s Freshman Star of the Week for her performances for the Crimson Tide last week.

The hard-throwing pitcher started last Thursday’s season-opening game against Villanova in the Buzz Classic at Georgia Tech, throwing three innings and was part of a combined, five-inning, no-hitter with sophomore Braya Hodges. Moten struck out six batters in her three innings of work and allowed just one baserunner on a walk.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In