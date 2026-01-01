Alabama football

Alabama lost to Indiana in the Rose Bowl on Thursday

 Photo courtesy of Alabama Athletics

No. 1-ranked and undefeated Indiana ended Alabama’s quest for a national championship Thursday in rude fashion, dominating the Crimson Tide from start to finish in a 38-3 victory in the College Football Playoff (CFP) quarterfinals in the Rose Bowl.

Heisman Trophy-winning quarterback Fernando Mendoza directed the Hoosiers’ offense behind an offensive line that consistently dominated Alabama’s defensive front and an Indiana defense that shut down Alabama’s offensive attack, the Hoosiers easily advanced to the CFP semifinals in the Peach Bowl against No. 5-ranked Oregon, which defeated No. t-ranked Texas Tech 23-0 in the Orange Bowl. The Peach Bowl will be played on Friday, Jan. 9 at 6:30 p.m. CST.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

