College football

Alabama State's defense swarmed Mississippi Valley State players throughout Saturday's game

 Photo courtesy of Alabama State University Athletics

Alabama State’s football team can claim Mobile’s Ladd-Peebles Stadium as a home stadium. The Hornets certainly are comfortable here and playing in the Port City Classic.

Winning for the third time in the annual HBCU (Historically Black Colleges and Universities) matchup, Alabama State slammed Southwestern Athletic Conference (SWAC) foe Mississippi Valley State 41-3 Saturday, taking the Port City Classic crown once again.

