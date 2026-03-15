NCAA basketball tournament

Alabama and Troy are the only teams from the state of Alabama to earn a spot in the NCAA Men's Basketball Tournament. The bracket for the 68-team tournament was revealed on Sunday at the conclusion of the final conference tournaments, including the SEC Tournament in Nashville.

Alabama, 23-9, received a No. 4 seed and will face No. 13 seed Hofstra, 24-10, in a Friday first-round game in Tampa, Fla., in the Midwest Regional. Sun Belt Conference champion Troy, a No. 13 seed with 22-11 record, will take on No. 4 seed Nebraska, 26-6, in a Thursday game in Oklahoma City in the South Regional.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In