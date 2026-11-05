College football

LSU's football team welcomes Alabama to Tiger Stadium on Saturday

 Photo by Hunter Haas,courtesy of LSU Athletics

There are plenty of big games on the college football national scene this week for fans to watch on TV. That list includes Miami at Notre Dame (6:30p.m.,NBC), Oregon at Ohio State (2:30 p.m., CBS) and BYU at Utah (11 a.m., ABC).

But the SEC has a few big games, too. One of the biggest finds Alabama traveling to Baton Rouge to take on LSU (2:30 p.m., ABC). Lane Kiffin leads the Tigers against the team for which he used to call offensive plays. It’s an important game for both teams.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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