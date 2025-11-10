College football

Former Samford head coach Chris Hatcher

Alabama continued its win streak last Saturday, defeating LSU 20-9 for its eighth straight victory following a season-opening loss at Florida State. Alabama is ranked No. 4 nationally in the Associated Press Top 25 and in the College Football Playoff poll.

Auburn had perhaps its best offensive outing of the season but fell short, losing 45-38 at Vanderbilt in overtime. The Tigers produced a balanced attack but came up a bit short, losing for the sixth time. They must win both of their final two games (against Mercer and Alabama) to become bowl eligible. They are idle this week.

