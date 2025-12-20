Prep basketball

Albertville poses with tournament championship trophy

 Photo by Tommy Hicks

Albertville used accurate 3-point shooting and a strong presence under the basket to claim the boys’ division championship of the William A.L. Mitchell Memorial tournament at UMS-Wright. Albertville topped the home team Bulldogs 68-48 Saturday afternoon at the school’s Wilson Gym.

In the girls’ division, Saraland used a big fourth quarter to defeat UMS 34-31 for the title.

