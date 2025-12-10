Prep football
Photo by Tommy Hicks

The 67th annual Alabama High School Athletic Association (AHSAA) North-South all-star football game will be played at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium at 2 p.m. on Friday, Dec. 12. The game will feature some of the state’s top senior players from this past season.

There are 14 players from the Lagniappe coverage area who received invitations to participate in the game for the South team. The local players include WR-DB John Austin of Williamson, OL-DL Will Cooper of Fairhope, QB Sammy Dunn of Vigor, TE Nick Hampton of Gulf Shores, DB Shondell Harris of Mary G. Montgomery (MGM), DB-WR Khatori Marion of Baker (a South Alabama signee), WR-DB Jermaine McCree of Williamson, DL-DE Kaleb Morris of MGM, LB Dylan Tabb of Orange Beach, K-P Grant Thompson of Fairhope, RB Jailen Wheeler of Baker, DB Edrick Williams of Daphne and DE-LB Davor Young of Theodore.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

