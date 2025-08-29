Prep football

Alma Bryant and Williamson didn’t play last week and Satsuma, while picking up a victory over McIntosh via a forfeit, hasn’t been on the field yet for a game this season though it is 1-0. The trio of teams join many others in the Lagniappe coverage area in the second week of prep football action tonight.

There was one game involving area teams played Thursday night, with Robertsdale picking up a 14-0 victory over Elberta. It marks the second straight season Robertsdale has started the year 2-0. Last year’s season-opening win ended a 24-game losing skid. Elberta fell to 0-2 on the year.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

