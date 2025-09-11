College football
Photo by Tommy Hicks

Football fans who follow college football teams from the state of Alabama, the SEC and the Sun Belt Conference will have a lot of options this week. All 15 teams from the state are in action as well as all 16 SEC teams. The Sun Belt is represented by 12 of its 14 teams this week, with only James Madison and Louisiana-Monroe inactive.

In-state matchups include South Alabama at Auburn’s Jordan-Hare Stadium and Miles at Alabama State. SEC matchups include Georgia at Tennessee, Florida at LSU, Arkansas at Ole Miss and Vanderbilt at South Carolina. There is only one all-Sun Belt matchup — Appalachian State at Southern Miss.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

