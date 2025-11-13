The playoffs have led to a strong case of solidarity among those on the Prep Picks Panel. Last week, the four regular members — Tommy Hicks, Randy Kennedy, Darron Patterson and Pigskin Pete — picked each of the 12 games the same, and all finished with 11-1 records. Last week’s guest picker Jim Cox had two different picks and he finished with a 9-3 mark.

This week, 10 of the 12 games picked are unanimous picks, with all five panelists, including this week’s guest picker, WKRG-TV news anchor Peter Albrecht, picking the same team to win. One game featured a 4-1 vote and another came in a 3-2.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

