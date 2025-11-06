The first round of the prep football playoffs created an occurrence that previously has never happened with the Lagniappe Prep Picks Panel: all four of the regular panelists — Tommy Hicks, Randy Kennedy, Darron Patterson and Pigskin Pete — picked all 12 of this week’s games exactly the same. Every one.

Guest picker Jim Cox, who has provided play-by-play for the past 26 seasons of local high school football TV coverage, is the only person who offered a different opinion and only in two games. The only difference this week is Cox picked Gulf Shores to beat Russell County and Dale County to defeat Mobile Christian. That’s it. In every other game the pick to win is the same across the board.

