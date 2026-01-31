2026 Senior Bowl

American wide receiver Malachi Fields of Notre Dame celebrates his two-point conversion score with American wide receiver Devin Voisin of South Alabama 

 Photo by Mike Kittrell

Using a quick start and 10 first-quarter points, the American team collected a 17-9 victory over the National team in Saturday’s Panini Senior Bowl at South Alabama's Hancock Whitney Stadium. Both teams battled cold temperatures, made even colder by a constant wind.

The American team scored a touchdown on its first offensive possession of the game and added another touchdown before the quarter ended. It held a solid 17-0 halftime lead and was never seriously threatened.

