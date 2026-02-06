Pro football

Willie Anderson

 Photo courtesy of Cincinnati Bengals

Mobile’s Willie Anderson once again failed to earn a spot in the Pro Football Hall of Fame. The Hall’s Class of 2026 was announced Thursday night during the NFL Honors program.

This marked the fifth consecutive year Anderson has been a finalist on the Hall of Fame ballot but failed to gain entry. And because he was once again among the top seven players to receive votes he will automatically be a finalist for a sixth straight year when Class of 2027 voting takes place next year.

