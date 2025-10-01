Senior Bowl

Scott Cooper (left), Angus Cooper II

 Photo courtesy of Senior Bowl

The Mobile Arts & Sports Association (MASA), the parent organization of the Senior Bowl, announced Wednesday afternoon chairman Angus Cooper II is resigning from that position after 14 years in the role.

He will be succeeded in the position by his oldest son, Scott Cooper, who has served as the board’s president.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In