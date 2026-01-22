South Alabama football

South Alabama head coach Major Applewhite

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

The South Alabama football coaching staff for the upcoming 2026 season is now in place. Head coach Major Applewhite announced the staff which will feature a new defensive coordinator and eight new members, though two of the new full-time assistants were on last year’s staff, but not as full-time assistants.

What is perhaps most notable about the 2026 staff is Applewhite's designation as offensive coordinator. He arrived at South Alabama in that role but when named head coach he gave up the duties. Last season however, although Paul Petrino, was the offensive coordinator (and wide receivers coach), Applewhite took over play-calling duties early in the season. He’ll be the offensive coordinator this year along with his head coaching responsibilities.

