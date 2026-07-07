College football

South Alabama head coach Major Applewhite

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama head coach Major Applewhite and Auburn head coach Alex Golesh will headline the list of speakers for this season's 1st and 10 Club meetings.

Applewhite will be the first speaker in the four-meeting schedule for the club this year. The 1st and 10 Club is entering its 27th season. Applewhite gets things started on Monday, Aug. 17 at 5:30 p.m. at 350 Dauphin, which is located in downtown Mobile. This is a new venue for the meetings.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In