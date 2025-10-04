South Alabama football

South Alabama head coach Major Applewhite

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

This is not the situation the South Alabama football team wanted to find itself in heading into tonight’s “Battle for the Belt” rivalry game at Troy’s Veterans Memorial Stadium. The Jaguars are 1-4 overall, 0-1 in Sun Belt Conference play and on a four-game losing skid.

But they are finding some encouragement from a year ago when South Alabama entered the Troy game with a 2-4 record and on a six-game losing streak in the series against the Trojans. They left that game with The Belt — the pro wrestling-style trophy the winner of the game gets to keep until the following season — thanks to a 25-9 victory and a shot of momentum that would carry the team to a 7-6 finish and a win in the Salute to Veterans Bowl in Montgomery.

