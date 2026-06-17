South Alabama football

South Alabama head coach Major Applewhite

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama head coach Major Applewhite deals in realties, and the current reality in college football is not all Name, Image and Likeness (NIL) abilities are the same from one school to the next. As he noted, for some there’s a vast difference.

“From where we were in ‘22 when we won 10 games without revenue share, NIL wasn't a thing at all in the Sun Belt once revenue share started,” Applewhite said Wednesday at a press conference prior to the First Light Football Preview at South Alabama’s Mitchell Center. “There is kind of the haves and have nots of our league. And we have some teams that are at $4.5 million, $3.5 million, $3 million. We're at one. So we have to compete and we have to look and see where can we shop.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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