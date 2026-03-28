South Alabama football

South Alabama defensive lineman Andrew Hines (44) and cornerback Damyrion Darby celebrate a defensive play during Saturday's scrimmage 

 Photo by Mike Kittrell

South Alabama held its ninth practice of spring workouts and its first scrimmage of the spring Saturday at Hancock Whitney Stadium. Head coach Major Applewhite said he was pleased with the results but also emphasized there is more work that must be accomplished before the team concludes drills with its annual spring game on April 11.

“I thought our kids played hard,” he said after the almost two-hour session. “The intensity of the scrimmage was there from beginning to end, that's what I was most impressed with. Very much so.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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