The Sun Belt Conference held its first day of team previews at its annual Football Media Days event in New Orleans on Thursday, featuring teams from the league’s West Division. That list included South Alabama, which was picked to finish sixth in the seven-team division in a poll of the league’s head coaches.
Applewhite, entering his third season as South Alabama’s head coach and his sixth season with the program, stepped behind the podium Wednesday to answer questions. Here are some of his responses:
kAmkDEC@?8m~? E96 FA4@>:?8 D62D@?ik^DEC@?8mk^Am
kAm“'6CJ 6I4:E65 23@FE 86EE:?8 C625J E@ 8@ 96C6] %9C66 H66<D 7C@> J6DE6C52J[ H6V== 92G6 @FC 7:CDE AC24E:46] ~FC 8FJD 2C6 H@C<:?8 92C5 5FC:?8 E96 DF>>6C] %9:D :D E92E DE286 H96C6 6G6CJ3@5JVD 86EE:?8 3:886C[ 72DE6C[ DEC@?86C] tG6CJ3@5J =@G6D 6G6CJ3@5J[ 6G6CJ3@5JVD C64@C5[ K6C@ E@ K6C@] x C62==J 766= 8@@5 23@FE 2 =@E @7 E9:?8D[ 3FE E96 EH@ E9:?8D E92E C62==J DE@@5 @FE E@ >6 :D E96 4@??64E:@? E@ E9:D 7@@E32== E62> 2?5 E96:C 23:=:EJ E@ E24<=6 H@C<] x 36=:6G6 A6@A=6 E92E 2C6 86?F:?6=J 6I4:E65 23@FE H96C6 E96J 2C6[ E96J 2C6 H96C6 E96:C 766E 2C6[ E96JVC6 92AAJ E@ 8@ E@ H@C<] x 5@?VE 766= =:<6 H6 92G6 2 =@E @7 A6@A=6 =@@<:?8 @G6C E96 76?46[ H@?56C:?8 23@FE @E96C @AA@CEF?:E:6D[ 3FE 92G6 E96:C ;2H D6E @? E96 D62D@?]”k^Am
kAmkDEC@?8m~? 5676?D:G6 4@@C5:?2E@C %@55 ~C=2?5@i k^DEC@?8mk^Am
kAm“x E9:?< :? E96 4@249:?8 AC@76DD:@?[ ?F>36C @?6[ J@F <?@H H96? =@@<:?8 7@C 4@2496D[ D@>63@5J 92D 492C24E6C[ EC6>6?5@FD 492C24E6C[ E96J’C6 G6CJ 4@?7:56?E :? H92E E96J 5@[ :D 2 8C62E 4@>>F?:42E@C @7 E92E :?7@C>2E:@? E@ E96:C A=2J6CD 2?5 42? 4C62E6 2 4@??64E:@? 2?5 56G6=@A ECFDE H:E9 E96:C A=2J6CD] x <?@H J@F >6?E:@?65 %@55 ~C=2?5@ DA64:7:42==J[ 3FE 2=@?8 E92E 5676?D:G6 D:56 @7 E96 32==[ %JD@? z66[ r9C:D p4F77[ 2=D@ ?6H @? E92E D:56 @7 E96 32== @? E96 5676?D:G6 =:?6[ E96 D276EJ A@D:E:@?] ~? E96 @776?D:G6 D:56 @7 E96 32==[ %:> #2EE2J[ qCJ2?E #@DD 2D E96 @776?D:G6 =:?6 4@249 2?5 p52> |2?? 2D @FC E:89E 6?5D 4@249] $@ E96C6VD[ E96C6VD @E96C ?6H 4@2496D[ 3FE 2== @7 E9@D6 4@2496D 2C6 8@:?8 E@ 72== F?56C?62E9 E92E F>3C6==2 2C6 E96J @7 492C24E6Cn s@ E96J 92G6 492C24E6Cn pC6 E96J 4@?7:56?En r2? E96J 4@>>F?:42E6n r2? E96J 56G6=@A 4@??64E:@? E@ E96 A=2J6CDnk^Am
kAm“%@55 96=AD >6 3642FD6 E96C6VD 72>:=:2C:EJ] xVG6 D66? E96 H@C<:?8 A6CD@?[ FA 4=@D6 2?5 A6CD@?2=[ 2E w@FDE@?[ H@C<65 H:E9 9:> @? E96 @E96C D:56 @7 E96 32==] %C6>6?5@FD 2>@F?E @7 4@?7:56?46[ ?@E @?=J :? E96 AC@5F4E:@? =6G6=[ 3FE E96 4@??64E:@? H:E9 E96 A=2J6CD 2?5 @FC 5676?D6j A=2J:?8 @? E96 :?E2?8:3=6D[ >62?:?8 DA665[ A9JD:42=:EJ[ 6G6CJ@?6] (6’C6 8@??2 >:I E92E FA 32D65 @? H92E H6VC6 D66:?8 H66< E@ H66<] qFE 2== @7 E9@D6 8FJD E92E 4@>6 :? 2D ?6H 4@2496D 3C:?8 E92E 492C24E6C[ 3C:?8 E92E 4@?7:56?46 :?E@ E96 A@D:E:@?] %96J 42? 4@??64E[ E96J 42? 4@>>F?:42E6 H:E9 E96:C A=2J6CD] qFE A6CD@?2==J[ :E ;FDE >2<6D >6 766= >@C6 4@>7@CE23=6 3642FD6 @7 9:D 72>:=:2C:EJ] p?5 xVG6 H@C<65 H:E9 %@55 367@C6 2?5 xVG6 D66? E92E 5676?D6 FA 4=@D6 2?5 A6CD@?2=]”k^Am
kAmkDEC@?8m~? "q q:D9@A s2G6?A@CEik^DEC@?8mk^Am
kAm“x E9:?< E96 ?F>36C @?6 E9:?8 :D ;FDE 4@?D:DE6?4J @7 H96C6 J@FC 6J6D 2C6] w6VD H@C<65 92C5 2E :E] %96 56G6=@A>6?E @7 q:D9@A 92D 366? >2:?=J H:E9 9:D 766E 2?5 9:D 6J6D[ >2<:?8 DFC6 @FC 6J6D 2C6 H96C6 E96J ?665 E@ 36] (6 2446=6C2E6 @FC 6J6D E9C@F89 @FC C625D] %96C6VD E:>6D H96? H6 ?665 E@ 9@=5 @? E@ D@>6 E9:?8D] p?5 E96? 2=@?8 H:E9 E92E A@4<6E AC6D6?46[ 96’D 2 EC6>6?5@FD 2E9=6E6[ 8C62E 492C24E6C[ F?56CDE2?5D H92E H6VC6 ECJ:?8 E@ 5@] yFDE H@C<:?8 >@C6 H:E9 E96 6J6D 2?5 E96 766E] Ww6X 42? 4C62E6 A=2JD H:E9 9:D 766E[ 244FC2E6 A2DD:?8] qFE E92EVD 366? >@C6 @7 E96 7@4FD :D H96C6 42? H6 AFE @FC 766E :? A@D:E:@?[ H96C6 42? H6 AFE @FC 6J6D :? A@D:E:@?n p?5 E96? A@4<6E AC6D6?46[ 36:?8 23=6 E@ DE2?5 E96C6 2 =:EE=6 =@?86C @C E96 @E96C 6?5 @7 :E[ C64@8?:K:?8 H96? 42? x 86E @FE @7 E96C6 BF:4<6C 2?5 FD6 H92E v@5 82G6 >6]”k^Am
kAmkDEC@?8m~? {@F:D:2?2 %649 ;@:?:?8 E96 $F? q6=Eik^DEC@?8mk^Am
kAm“p EC6>6?5@FD AC@8C2>] *@F <?@H[ 2D 2 9625 4@249[ xV== 36 9@?6DE H:E9 J@F[ x 5@?VE 92G6 2 G6CJ DEC@?8 @A:?:@? 23@FE H9@ 4@>6D :?E@ @FC =628F6 2?5 H9@ =62G6D @FC =628F6] %92EVD ?@E C62==J >J A2E49 @7 8C2DD E@ =@@< 27E6C] x 7@4FD @? @FC A2E49 @7 8C2DD 2?5 |@3:=6 2E E96 D2>6 E:>6] vC@H:?8 FA :? q2E@? #@F86[ {@F:D:2?2[ H2E49:?8 (:==:6 #@27[ H2E49:?8 %:> #2EE2J[ 2== E9@D6 8FJD E92E A=2J65 E96C6[ x <?@H E92E E96JVC6 2 8C62E 7@@E32== AC@8C2>] x <?@H E92E E96JVG6 925 EC6>6?5@FD DF446DD :? @E96C DA@CED 2D H6==] $@ x 2> 8=25 E92E H6 42? 86E 2 =:EE=6 3:E 4=@D6C] (6VG6 8@E 2 8C62E :?DE:EFE:@? E92E 92D EC25:E:@? :? 2== E96:C DA@CED]”k^Am
kAmkDEC@?8m~? @?6\E:>6 EC2?D76C CF=6ik^DEC@?8mk^Am
kAm“xV== 36 9@?6DE H:E9 J@F[ x 7@4FD @? H:??:?8 82>6D] $@ D:4< 2?5 E:C65 @7 ECJ:?8 E@ 7:8FC6 @FE H96C6 A6@A=6 2C6 8@:?8 E@ 8@ H:E9 E96 CF=6D @7 4@==686 7@@E32==] u@4FD @? E96D6 8FJD[ H92E @FC AC24E:46 D4965F=6 =@@<D =:<6[ @FC D4C:AED] … xV== 36 9@?6DE[ xV== =6E @E96C A6@A=6 92?5=6 E92E] ~7 4@FCD6[ x H@F=5 =:<6 7@C A6@A=6 E@ ?@E 36 23=6 E@ EC2?D76C 2?5 92G6 :C@?4=25 4@?EC24ED =:<6 E96 }u{] qFE H96? E9@D6 A6@A=6 7:8FC6 @FE H92E E96J ?665 E@ 7:8FC6 @FE[ =6E >6 <?@H] qFE C:89E ?@H[ H6VC6 ;FDE 8@:?8 E@ 7@4FD @? E96 7:CDE 82>6 GD] $@FE962DE6C? {@F:D:2?2]”k^Am
kAmkDEC@?8m~? (6DE s:G:D:@? C:G2=C:6Dik^DEC@?8mk^Am
kAm“*@F’G6 8@E %C@J 2 4@FA=6 9@FCD 2H2J[ J@F’G6 8@E $@FE96C? |:DD 2? 9@FC 2?5 2 92=7 2H2J[ J@F’G6 8@E {272J6EE6 E9C66 9@FCD 2H2J[ J@FVG6 8@E |@?C@6 2?5 #FDE@? ?@H 7@FC @C 7:G6 9@FCD 2H2J[ 9@H6G6C J@F H2?E E@ =@@< 2E :E] (:E9:? 2 E2?< @7 82D] WpC<2?D2D $E2E6 :D 2=D@ :? E96 5:G:D:@?]X $@ E96 H6DE6C? D:56 @7 @FC =628F6 :D 2== H:E9:? 2 E2?< @7 82D[ D@ H6VC6 8@:?8 E@ 2== D66 6249 @E96C 2 =@E] (6VC6 8@:?8 E@ A=2J 9:89 D49@@= 32== 282:?DE 6249 @E96C 2 =@E] v@:?8 E@ D@>6 @7 E96 D2>6 4@==686D 2 =@E] $@ E96C6VD 2 =@E @7 72>:=:2C:EJ 2?5 x E9:?< E92EVD 8C62E] u@C >6[ x E9:?< E92EVD E96 H2J H6 DE2CE65 E9:D 82>6 @77[ H96C6 :E >256 D6?D6 E92E J@F A=2J A6@A=6 E92E 2C6 4=@D6 E@ J@F] xEVD 62D:6C 2?5 >62?D >@C6 E@ E9@D6 A6@A=6 :? E92E 2C62] w@A67F==J H6V== DE2CE E@ >:8C2E6 324< E@ D2?:EJ 2?5 5@ E92E H:E9 2== @7 @FC =628F6D]”k^Am
kAmkDEC@?8m~? 9@H E96 y28D EFC? E9:?8D 2C@F?5ik^DEC@?8mk^Am
kAm“(6’G6 8@EE2 E2<6 42C6 @7 E96 32== 36EE6C[ 8@EE2 E2<6 E96 32== @77 @7 A6@A=6 >@C6] *@FVG6 8@EE2 36 >@C6 288C6DD:G6 @? @776?D6 7C@> 2 A2DD:?8 82>6 DE2?5A@:?E E@ 36 >@C6 6IA=@D:G6] %9@D6 2C6 E96 EH@ @C E9C66 E9:?8D] v6EE:?8 >@C6 E2<62H2JD[ E2<:?8 42C6 @7 E96 32== 36EE6C 2?5 E96? 36:?8 >@C6 288C6DD:G6 :? E96 62C=J A2CE[ H@C<:?8] %@@ >2?J E:>6D H6 92G6 E@ 4=2H 324<] (6 ?665 E@ 4@>6 @FE @7 E96 82E6 72DE6C]”k^Am
kAmkDEC@?8m~? (# 4@249^A2DD:?8 82>6 4@@C5:?2E@C %:> #2EE2Jik^DEC@?8mk^Am
kAm“%:> 92D 8@E 2 =@E @7 E9:?8D E92E 96 42? 5@ 7@C FD] p?5 x H2?E E@ E2=< 23@FE 2== @FC 2DD:DE2?ED 3642FD6 E96J 2== 92G6 EC6>6?5@FD E9:?8D E92E E96JVC6 3C:?8:?8 E@ E96 E23=6] x <?@H J@F 2D<65 DA64:7:42==J 23@FE %:>[ 3FE 9:D 6IA6C:6?46 @7 A=2J:?8 BF2CE6C324< :? 4@==686[ A=2J:?8 BF2CE6C324< :? E96 }2E:@?2= u@@E32== {628F6[ 36:?8 :? 5:776C6?E A=246D :? E96 }u{[ 36:?8 :? 5:776C6?E A=246D :? 4@==686 7@@E32==[ 96 42? 3C:?8 5:776C6?E E9:?8D] w6VD H@C<:?8 H:E9 @FC H:56 C646:G6CD] w6VD H@C<65 H:E9 H:56 C646:G6CD 367@C6] w6VD 2=D@ H@C<:?8 H:E9 BF2CE6C324<D 2?5 E96 A2DD:?8 82>6 :? 86?6C2=] $@[ J@F <?@H[ J6D[ 96VD 8@:?8 E@ 36 23=6 E@ C64CF:E] (6VG6 2=C625J 5@?6 DEF77 H:E9 H:56 C646:G6C[ C62==J 8@@5 A=2J6CD E92E xV> G6CJ 6I4:E65 23@FE]k^Am
kAmQqFE E96 D496>2E:4D @7 E96 A2DD:?8 82>6[ 2?@E96C D6E @7 6J6D 7@C >6 E92E :7 x ?665 E@ 3@F?46 D@>6E9:?8 @77 %:> — xV> ?@E DFC6 23@FE E9:D C:89E 96C6 H:E9 E9:D BF2CE6C324<[ H92E 5@ J@F D66n — 92G:?8 2?@E96C 8FJ E92E J@F 42? 3@F?46 E9:?8D @77 @7[ :EVD 366? 2 EC6>6?5@FD 2DD6E 7@C @FC @776?D6 92G:?8 2 8FJ H9@ 92D 2 =@E @7 E9:?8D E92E H6 42? AF== 7C@>] p?5[ J@F <?@H[ H6VG6 8@E D@>6 E9:?8D E92E H6 766= 4@>7@CE23=6 H:E9 2?5 H6VG6 366? 8@@5 2E @G6C E96 J62CD[ 3FE H6VG6 8@E D@>6 E9:?8D H96C6 H6 ?665 E@ 8C@H] (6 ?665 E@ 86E D@>6 ?6H :562D 2?5 D@>6 7C6D9 :562D :? E96C6 2D H6==]”k^Am
kAmkDEC@?8m~? >:5H66< 82>6Dik^DEC@?8mk^Am
kAm“x H@F=5 A=2J 6G6CJ @?6 @7 @FC 82>6D @? %F6D52J 2?5 %9FCD52J :7 H6 4@F=5[ ;FDE E@ 86E E96 6IA@DFC6 E92E H6 ?665 7@C @FC AC@8C2> 2?5 @FC F?:G6CD:EJ 2?5 7@C @FC =628F6] x E9:?< :E >62?D 2 =@E E@ E96D6 8FJD H96? E96J <?@H E96JVC6 E96 @?=J D9@H @? E96 EF36] x <?@H @FC 8FJD H6C6 7:C65 FA =2DE J62C E@ 8@ E@ pE=2?E2 @? %9FCD52J ?:89E E@ A=2J v6@C8:2 $E2E6] … %96JVC6 6I4:E65] (96? J@F D66 E92E 8C@FA 7C@> t$!} C@== :? … :EVD 6I4:E:?8 7@C @FC 8FJD E@ 92G6 E9@D6 <:?5 @7 82>6D] $@ H6V== 36 6I4:E65 E@ A=2J @? %9FCD52J ?:89E 2E y@?6D3@C@ WpC<2?D2D $E2E6X 2?5 2E |2CD92== @? 2 %F6D52J ?:89E]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.