South Alabama football

South Alabama's Major Applewhite at Sun Belt Football Media Days

 Photo by Parker Waters, courtesy of Sun Belt Conference

The Sun Belt Conference held its first day of team previews at its annual Football Media Days event in New Orleans on Thursday, featuring teams from the league’s West Division. That list included South Alabama, which was picked to finish sixth in the seven-team division in a poll of the league’s head coaches.

Applewhite, entering his third season as South Alabama’s head coach and his sixth season with the program, stepped behind the podium Wednesday to answer questions. Here are some of his responses:

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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