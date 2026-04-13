Prep basketball

Darnell Archey leaving University of Mobile for UMS-Wright

 Photo courtesy of University of Mobile Athletics

UMS-Wright didn’t waste any time in filling its vacancy for the school’s girls’ head basketball coach. And it found its new coach from a place that may be surprising to some.

Terry Canova, who held the job for 20 seasons, was announced last Thursday night as the new girls’ head coach at Orange Beach, and he was bringing Saraland head coach Amanda Niehoff, who played for Canova and was an assistant coach at one time on his UMS staff, along with him.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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