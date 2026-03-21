Prep basketball

The Alabama Sports Writers Association (ASWA) announced its 2026 All-State basketball teams on Saturday. The ASWA selected teams in both boys’ and girls’ play in all seven classifications of the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) as well as an Alabama Independent School Association (AISA) team.

Twelve girls’ players from the Mobile County-Baldwin County area earned All-State recognition, while 12 boys’ players from the area were also named to their respective All-State teams.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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