Flag football

Alma Bryant's Madi-Marie and Mari-Margret Grayson

 Photo by Tommy Hicks

Three players from the Mobile County-Baldwin County area — including twins — are among the players named to the MaxPreps Top 100 Flag Football Players list. The list is a ranking of the top high school flag football players in the nation.

The area players making the list include No. 36 Mari-Margret Grayson and No. 73 Madi-Marie Grayson, twins who play for Alma Bryant. Also making the list is No. 52 Abby Johnson of Daphne. Mari-Margret plays quarterback-defensive back for the Hurricanes, with Madi-Marie playing wide receiver and defensive back. Johnson, known to Daphne fans as Abby J, is a wide receiver and defensive back for the Trojans.

