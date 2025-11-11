Flag football
Photo by Tommy Hicks

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) flag football playoffs enter the second round starting tonight (Tuesday, Nov.11) and continuing Wednesday and Thursday. Six teams from the Lagniappe coverage area — three in Class 1A-5A competition and three in Class 6A-7A — are among those still chasing a state championship.

In Class 1A-5A, Satsuma, LeFlore and B.C. Rain have reached the second round, while in 6A-7A Daphne, Alma Bryant and Spanish Fort as set to play this week.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In