Prep track

William Gill of St. Paul's

 File photo

The Mobile County-Baldwin County area will be well represented at this week’s Alabama High School Athletic Association (AHSAA) cross country state championships. Several teams and individuals qualified for the event, to be held Saturday at the Oakville Indian Mounds course in Moulton.

In boys’ sectional competition, Foley (Class 6A), Spanish Fort (Class 5A) and St. Paul’s (Private AA) captured championships, while in girls’ competition Fairhope (Class 6A), Saraland (Class 5A), Satsuma (Class 4A) and St. Paul’s (Private AA) took home sectional titles. Of the 35 schools in the Lagniappe coverage area, 27 will compete in the state meet.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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