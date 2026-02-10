Prep wrestling

Several teams and individuals fared well in the recent Alabama High School Athletic Association (AHSAA) South sectional wrestling tournament at Garrett Coliseum in Montgomery. The even served as qualifying for the state tournament, scheduled this weekend (Feb. 12-14) in Huntsville.

Daphne’s boys’ team placed first in Class 7A competition, with Fairhope finishing seventh, Baker eighth, Foley ninth and Robertsdale 10th. Daphne’s girls’ team finished in first place in Class 6A-7A competition, with Gulf Shores ninth and Saraland 10th.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

