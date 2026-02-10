Prep basketball

Play involving teams from the Lagniappe coverage area continues tonight (Tuesday, Feb. 10) and for the remainder of the week in some areas in the Alabama High School Athletic Association boys’ and girls’ competition. The area tournaments qualify teams for the sub-regional, with the top two teams in each area advancing to the next stage of the playoffs.

Three girls’ area champions have already been crowned — St. Paul’s defeated Vigor 52-38 in the Class 5A, Area 2, Orange Beach defeated St. Michael 69-61 in Class 4A, Area 1 and Mobile Christian topped Bayside Academy 49-35 in Class 3A, Area 1.

