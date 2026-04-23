Prep baseball, softball

The Alabama Sports Writers Association (ASWA) released its final baseball and softball rankings for the season on Thursday. The organization doesn’t rank teams once the state playoffs begin.

In softball, Orange Beach is the only team from the Lagniappe coverage area holding a No. 1 ranking. The Makos, 31-1 on the year, are the top-ranked team in Class 4A and are chasing a sixth straight state championship. The only area baseball team with a No. 1 ranking is Faith Academy, which is tops in Class 5A, with former No. 1-ranked St. Paul’s right behind at No. 2. Saraland holds the No. 2 ranking in Class 6A softball.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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