Philip Rivers always hoped to be a high school football coach when his long career in the NFL ended.
He didn’t necessarily know if it would happen in his home state of Alabama.
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