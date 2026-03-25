Prep basketball

St. Paul's' Kobe Johnson is a Class 5A Player of the Year finalist

 Photo by Scott Donaldson

The Alabama Sports Writers Association (ASWA) announced Wednesday its finalists for basketball Player of the Year honors in all seven Alabama High School Athletic Association (AHSAA) and for the Alabama Independent School Association (AISA). In each case the finalists were selected from the five first-team members of the ASWA’s recent All-State lists for boys’ and girls’ competition.

The winners will be announced at a luncheon in Montgomery on April 14. The ASWA’s Super All-State teams will also be announced at the luncheon.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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