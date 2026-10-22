College football

Auburn PK Alex McPherson's 34-yard field goal on the game's final play lifted the Tigers past Georgia last Saturday

 Photo by Bryce Mitchell, courtesy of Auburn Athletics

Not for the first time this season, college football fans in the state can place their TV on one channel and watch state teams compete in back-to-back games on Saturday. Auburn, fresh off its upset of then-No. 1-ranked Georgia, will entertain No. 18 LSU at Jordan-Hare Stadium at 11 a.m. on ABC. The game that follows at 2:30 p.m. on ABC will be Texas A&M’s visit to Tuscaloosa to face Alabama. Those who stick with ABC have the opportunity to watch another SEC matchup at 6:30 p.m. when Ole Miss travels to Texas.

There are two other 2:30 p.m. games matching SEC opponents on national broadcasts for those who wish something different. Tennessee visits South Carolina on ESPN and Oklahoma travels to Mississippi State on the SEC Network.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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