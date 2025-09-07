College Football

Auburn entered the AP Top 25 at No. 24 this week

The Auburn football team, fresh off its 42-3 victory over Ball State at Jordan-Hare Stadium on Saturday, has entered the Associated Press Top 25 poll. The Tigers are ranked No. 24.

That means South Alabama will be taking on a Top 25 opponent this week as the Jaguars travel to Auburn to face the Tigers this Saturday in an 11:45 a.m. game, the first meeting in football between the two in-state teams. The game will be televised by the SEC Network.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In