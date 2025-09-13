South Alabama football

South Alabama's Devin Voisin scores against Auburn on a 12-yard reception

Auburn scored touchdowns on four of its five first-half possessions, building a 19-point lead en route to a 31-15 homecoming victory over South Alabama at a sold out Jordan Hare Stadium on Saturday.

The Tigers, now 3-0 on the season, used long, deliberate drives to build a comfortable lead that would keep them in charge in the second half when the Jaguars’ defense limited them to just 79 total yards and three points. South Alabama, 1-2, playing its first road game of the year, produced a touchdown drive to open the second half and later in the game drove into Auburn territory with a chance to cut the Auburn lead to less than 10 points but turned the ball over on downs.

