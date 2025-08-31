College football

West Alabama players celebrate head coach Scott Cochran's first win

 Photo courtesy of West Alabama Athletics

On Friday, Auburn picked up a season-opening victory at Baylor, winning a 38-24 decision. On Saturday, South Alabama and Troy also scored 38 points in winning their season-opening games, the Jaguars topping Morgan State 38-21 and Troy beating Nicholls 38-20.

In Birmingham on Saturday, Scott Cochran picked up his first-ever win as a head coach in leading West Alabama to a 27-17 win over Ft. Valley State at Legion Field.

