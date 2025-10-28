College football
Photo by Tommy Hicks

This week’s schedule features four days of college football involving teams from the state of Alabama, SEC and Sun Belt Conference. The schedule begins tonight (Tuesday, Oct. 28) with James Madison visiting Texas State (7 p.m., ESPN2) in a Sun Belt Conference matchup. On Wednesday, Jacksonville State plays at Middle Tennessee (6:30 p.m., ESPN2) and on Thursday Marshall heads to Coastal Carolina (6:30 p.m., ESPN2) for another Sun Belt game.

A full slate of games awaits on Saturday, starting with three games at 11 a.m. and going until the 7 p.m. kickoff between Arkansas State and Troy at Troy’s Veterans Memorial Stadium (ESPN+).

