Prep football

Daphne quarterback Christian Segar passes against Auburn 

 Photo by Mike Kittrell

The statistics indicated a close game. The final scoreboard did not.

The Daphne Trojans saw their season come to an end with a 40-0 loss to visiting Auburn Friday night in the Class 7A quarterfinals. Four lost fumbles and 14 penalties for 124 yards were too much to overcome against a high-quality Auburn team that will now host rival Opelika with a spot in the Super 7 on the line.

