South Alabama basketball

South Alabama head coach Richie Riley

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

A promising first-half performance was trumped by a disappointing second half of play by South Alabama in a 78-67 loss at Auburn in the first round of the National Invitational Tournament (NIT) at the Tigers’ Neville Arena Tuesday night.

The Jaguars held a 36-30 lead over Auburn at halftime, but in the second half the Tigers found great success from 3-point range, outscoring South Alabama 48-31 in the final 20 minutes and running away with the win. The Jags, who produced a number of double-figure comebacks this season, were unable to do so against Auburn.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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