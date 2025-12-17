Prep football

Ben Glover, center, with sons Bill (left) and Rusty (right)

 Photo courtesy of Facebook

Former B.C. Rain High school football coach and administrator Ben Glover, 89, died at his home Tuesday following a recent illness, according to a social media post by his son, Rusty Glover. He was 89.

A former coach, athletics director, principal and assistant principal at Rain, Glover was a beloved presence at the school and in the community for four decades. The on-campus stadium opened two seasons ago is named in his honor.

