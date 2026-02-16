Spring Hill College basketball

Spring Hill College's Allison Irby (23)

 Photo by Seth Laubinger/Ruby Media, courtesy of Spring Hill College Athletics

The young Spring Hill College women’s basketball team looks to add another Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) win to its record tonight (Monday, Feb. 16) when they travel to Birmingham to face Miles College.

The Badgers carry a 7-16 overall record and 5-15 SIAC mark into tonight’s game. They a currently in fifth place in the West Division standings while Miles is No. 1 (20-4 overall, 18-3 in SIAC). Last week, Spring Hill picked up a 49-45 SIAC win at home over Tuskegee but dropped a home league game 78-68 against Albany State.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In