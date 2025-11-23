College volleyball

Spring Hill players celebrate winning SIAC volleyball title

 Photo courtesy of Spring Hill College Athletics

In what is becoming an annual affair, the Spring Hill College Badgers won the Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) volleyball tournament title on Saturday. But this year it certainly wasn’t a cakewalk.

The Badgers, now 26-5 on the season, won the crown for the seventh consecutive year. The teams also completed its regular season prior to the tournament without a conference loss for the ninth straight season.

